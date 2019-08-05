05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi ile temmuz sonu itibariyle 11 bin 500 firmaya 1,7 milyar TL kredi kullandırıldı.
Yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:
"23 Mayıs 2019 tarihinde ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacı ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi uygulamaya alınmıştır.
Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın, ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, hammadde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir.
Temmuz 2019 sonu itibariyle 3 bankamız tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar TL kredi limiti tahsis edilmiş, 1.7 milyar TL kredi kullandırımı yapılmıştır. Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir. "
Hangi sektör ne kadar İvme kredisi kullandı?
SEKTÖR
LİMİT TUTARI
LİMİT TUTARI (Yüzde)
KULLANDIRIM TUTARI
KULLANDIRIM TUTARI (Yüzde)
(Milyon TL)
(Milyon TL)
MAKİNE VE TEÇHİZAT
2.800
54
665
39
TARIM - YEM ÜRETİMİ
310
6
310
18
TARIM - SOYA FASULYESİ, MISIR VE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ
290
6
290
17
KİMYA PLASTİK
735
14
170
10
GIDA
370
7
90
5
TEKSTİL
185
4
45
3
DİĞER
510
10
130
8
GENEL TOPLAM
5.200
100
1.700
100
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