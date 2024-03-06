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        Haberler Gündem 11 AYIN SULTANI RAMAZAN GELİYOR! 2024 Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?

        11 ayın sultanı için geri sayım başladı! Ramazan ne zaman?

        Dünya çapındaki Müslümanların beklediği Ramazan ayına günler kaldı. İslami inanışa göre oruç tutmanın; kişinin irade ve maneviyatını güçlendirdiği düşünülür. Peki, '11 ayın sultanı' olarak adlandırılan Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 14:46 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:46
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        • 1

          İslam alemi için oruç ayı olan Ramazan geliyor. İslam'ın beş şartından biri olan orucun; kişinin sabır, irade ve takva gibi manevi yönlerini güçlendirdiği düşünülür. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte, 2024 Ramazan'a dair tüm merak edilen tarihler...

        • 2

          RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.

        • 3

          İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

          2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.

        • 4

          KİMLER ORUÇ TUTMALIDIR?

          Diyanet İşleri'nin 'kimlerin oruç tutması gerektiği' hakkındaki açıklaması şöyle;

          İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).

          İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).

        • 5

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

          9 Nisan Salı: Arife

          10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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