AA

Türkiye'de ocak-kasım döneminde 1 milyon 87 bin 603 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 37 bin 770 taşıtın kaydı silindi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 188 bin 967 oldu.

Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasımda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 88 bin 743 olarak belirlendi. Bu taşıtların yüzde 49,4'ünün otomobil, yüzde 21,5'inin motosiklet, yüzde 17'sinin kamyonet, yüzde 8'inin traktör, yüzde 3,1'inin kamyon, yüzde 0,5'inin otobüs, yüzde 0,4'ünün minibüs ve yüzde 0,1'inin özel amaçlı taşıtlar olduğu kayıtlara geçti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı. Söz konusu ayda taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 19,4, kamyonette yüzde 13,6, kamyonda yüzde 10,3, otobüste yüzde 9,9, otomobilde yüzde 0,7 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 36, minibüste yüzde 14,6 ve motosiklette yüzde 2 geriledi.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 13,5 düştü. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 55,5, kamyonda yüzde 35,4, traktörde yüzde 18, kamyonette yüzde 3 artarken otomobilde yüzde 34,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 23, minibüste yüzde 22,2 ve otobüste yüzde 20,2 azaldı.

Söz konusu ayda 1 milyon 135 bin 228 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 71,7'sini otomobil, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 4,8'ini motosiklet, yüzde 3,6'sını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Geçen ay 43 bin 837 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

11 AYDA TAŞIT SAYISI 1 MİLYON ARTTI

Ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,1 artarak 1 milyon 87 bin 603, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,1 azalarak 37 bin 770 oldu. Böylece ocak-kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 49 bin 833 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 584 bin 479 otomobilin yüzde 61,9'unun benzin, yüzde 23,8'inin dizel, yüzde 9,1'inin elektrikli veya hibrit, yüzde 5,2'sinin LPG yakıtlı olduğu görüldü.

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 676 bin 615 otomobilin ise yüzde 37,7'sinin dizel, yüzde 36'sının LPG, yüzde 25,5'inin benzin yakıtlı, yüzde 0,7'sinin elektrikli veya hibrit olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise 0,3 oldu.

Yılın 11 ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 28,8'inin 1401-1500, yüzde 27,4'ünün 1300 ve altı, yüzde 21,7'sinin 1301-1400, yüzde 14,4'ünün 1501-1600, yüzde 6,4'ünün 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 40,8'nin beyaz olduğu kayıtlara geçti.