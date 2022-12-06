11 ay önce öldürülen kadının katili tanıdık çıktı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, yengesini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Süleyman Şah Mahallesi'nde Nesibe A.'ya (27) ait evden 19 Ocak'ta silah sesi duyulması üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 5 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının eşinin de 6 yıl önce öldürüldüğü öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesibe A.'nın evinde öldürülmesine ilişkin yürüttükleri çalışmada, cinayet zanlısının kimliğini tespit etti. Polis daha sonra, kadının kayınbiraderi olduğu belirlenen zanlı S.A.'nın (36) saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla S.A.'yı gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

*Fotoğraflar: DHA