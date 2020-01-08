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11-12 Ocak 2020 Hava durumu! Meteoroloji İstanbul'da haftasonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftasonu plan yapacak vatandaşlar için hava durumu verilerini paylaşarak uyarılarda bulundu. İstanbul'da haftasonu işi olan ya da plan yapacak vatandaşlar "Meteoroloji İstanbul'da haftasonu havalar nasıl?" sorusunun cevabını arıyor. İşte 11-12 Ocak 2020 Meteoroloji İstanbul hava durumu verileri...

08.01.2020 - 11:25 | Güncelleme:
11-12 Ocak 2020 Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Sakarya'nın güney ve doğu kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden akşam saatlerine kadar kuvvetli (40-60 km/sa),sonrasında orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
08 Ocak Çarşamba37628136-2,220,74,49,3
09 Ocak Perşembe37597121-3,8193,69,1
10 Ocak Cuma2967869-519,73,99,2
11 Ocak Cumartesi41170869-2,215,53,78,8
12 Ocak Pazar411769216-1,415,749,4
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