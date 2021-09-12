'1+1=1' Bloomberg HT'de başlıyor

Bloomberg HT ekranlarında Pınar Erbaş ve Dücane Cündioğlu'nun bir araya geldiği '1+1=1' başlıyor.

Dücane Cündioğlu ile felsefeden sanata, sanattan yaşamın ilginç ayrıntılarına uzanan eşsiz bir düşünsel yolculuk sizleri bekliyor. Pınar Erbaş soruyor, Dücane Cündioğlu yanıtlıyor.

'1+1=1' 14 Eylül Salı 23.10'da Bloomberg HT'de!