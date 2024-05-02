ÖGG sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme ve Eğitim Sınavı Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sınavı soru ve cevap anahtarının yayımlanması ile doğru ve yanlış cevaplarını kontrol edebilecek. Özel Güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı kadar, ÖGG sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih de adaylar tarafından mercek altına alındı. İşte 2024 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 27 Nisan tarihinde uygulanan sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sınav sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "ÖGG sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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ÖGG SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
ÖGG sınavı soru ve cevapları 30 Nisan'da erişime sunuldu.
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ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.
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Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.
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ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.