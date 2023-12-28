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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 1071 sözleşmeli personel alınacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? - Merak Edilenler Haberleri

        1071 sözleşmeli personel alınacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda araştırılan: "Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 15:53 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:53
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB)'nın özleşmeli personel alımı yapacağını duyurmasının ardından ilgilenen vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Konuyla ilgili merak edilen: "Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          BAKAN MÜJDEYİ VERDİ

          Bakan Osman Aşkın Bak'ın yaptığı açıklamayla ilerleyen süreçte 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenörü bakanlığın bünyesine alacaklarını şu cümlelerle söyledi:

          "Türk sporunu yükseltmek, güçlendirmek, geliştirmek adına katkı ve destekleriyle etkin rol oynayan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, fiziksel altyapısı ve uygulama prensipleriyle evrensel tasarımlı spor alanlarının yaygınlaşması ilkesinden hareketle, özel gereksinimi olan bireylere ve ilgili kuruluşlara mevzuat kapsamında mali katkı sağlıyor. Tüm bu hizmetlerin sunulmasının karşısındaki en önemli tehdit yasa dışı bahis aktörleridir. Bilindiği üzere, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın ruhsat vermediği kişi veya kişiler tarafından spor müsabakalarına dayalı olarak oynatılan tüm bahis oyunları yasa dışı bahistir."

        • 3

          GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          GSB personel alımı başvuruları 29 Aralık (00.00)-8 Ocak (17.00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

        • 4

          GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
          • 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4,5,6 ve 7’inci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
          • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,(Dul ve yetim aylığı hariç)
          • 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünden asgari 50(elli) puan almış olmak,
          • Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
          • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta ikren görevden, veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
          • Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
          • Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
          • Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
          • Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
          • Gençlik Çalışanı pozisyonu 6.Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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