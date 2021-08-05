105 milyon 700 bin makaron ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, makaron kaçakçılığıyla ilgili kent merkezinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.B, İ.K. ve Suriye uyruklu A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Adana'da polis ekiplerinin dün baskın yaptığı 2 depo ve yakınındaki 3 tırda, gümrük kaçağı 105 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.