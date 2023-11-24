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        Haberler Gündem 105 kişi hayatını yitirmişti! 4 kişi tutuklandı

        105 kişi hayatını yitirmişti! 4 kişi tutuklandı

        Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği, Bilge Sitesi A blok ile ilgili davada 4 kişi tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 00:00 Güncelleme: 24.11.2023 - 00:00
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        105 kişi hayatını yitirmişti! 4 kişi tutuklandı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı Bilge Sitesinin A bloğu yıkılmış ve binada yaşayan 105 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

        Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi halkında 'Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında müştekiler ile sanıklar Haluk K., Ayhan G., Mustafa İ. ve Faruk P. katıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların kaçma şüphesini dikkate alarak tutuklanmalarına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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