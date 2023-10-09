104 yaşındaki kadın uçaktan atlayarak skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu!

YÜRÜTECİYLE GELDİ

Hoffner atlayışını Eylül ayında yapmak istiyordu ancak üç kez hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Atlayış yapacağı yere yürüteciyle gelen Hoffner'ın skydive süreci yedi dakika sürdü. Dorothy Hoffner bu muhteşem deneyimi herkesin yaşaması gerektiğini söylüyor "Şaşırtıcı bir şekilde ekonomik ve huzurlu" dedi.

Fotoğraflar: AP