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        Haberler Dünya 104 yaşındaki kadın uçaktan atlayarak skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu!

        104 yaşındaki kadın uçaktan atlayarak skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu!

        Amerika'da yaşayan Dorothy Hoffner 104 yaşında skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı insan olarak rekor kırdı. Dört bin metreden atlayan Hoffner "Yaş sadece bir sayıdır" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:37
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        • 1

          UÇAKTAN PARAŞÜTLE ATLADI

          ABD'nin Chicago kentinde yaşayan 104 yaşındaki Dorothy Hoffner, skydive (hava dalışı) yapan dünyanın en yaşlı insanı oldu. Hoffner, dört bin metre yükseklikteki uçaktan paraşütle atladı.

        • 2

          104 YAŞINDA DÜNYA REKORU KIRDI

          Atlayışı ile Guinness Rekolar Kitabı'na girecek olan Hoffner, 103 yaşında daha önceden atlayış yapan Linnea Ingegard Larsson'ın rekorunu kırdı.

        • 3

          "YAŞ SADECE BİR SAYIDIR"

          Yaptığı serbest hava dalışı (skydive) hakkında konuşan Hoffner "Yaş sadece bir sayıdır" ifadelerini kullandı.

        • 4

          İKİNCİ KEZ HAVA DALIŞI YAPIYOR

          Hoffner ilk hava dalışını bundan dört yıl önce 100 yaşındayken yapmıştı. Atlayışı ile ilgili hislerini dile getiren 104 yaşındaki Dorothy "Nefis, harika, daha iyisi olamazdı" sözlerini dile getirdi.

        • 5

          YÜRÜTECİYLE GELDİ

          Hoffner atlayışını Eylül ayında yapmak istiyordu ancak üç kez hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

          Atlayış yapacağı yere yürüteciyle gelen Hoffner'ın skydive süreci yedi dakika sürdü. Dorothy Hoffner bu muhteşem deneyimi herkesin yaşaması gerektiğini söylüyor "Şaşırtıcı bir şekilde ekonomik ve huzurlu" dedi.

          Fotoğraflar: AP

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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