103 yaşındaki Nazire nine Covid-19'u yenmeyi başardı

Bayburt'ta yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan 103 yaşındaki Nazire Battal, gösterdiği direnç ve doktorların çabalarıyla hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.
Merkeze bağlı 21 Şubat Mahallesi'nde yaşayan Battal, bir süre önce rahatsızlanması üzerine çocukları tarafından Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada yapılan testte Covid-19 teşhisi konulan Battal, 16 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
11 çocuk annesi ve yaklaşık 80 torun sahibi Battal'ın oğlu 64 yaşındaki Ferit Battal, grip olduklarını düşünerek müracaat ettikleri hastanede 103 yaşındaki annesi, eşi ve kendisinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyledi.
Annesinin durumunun daha ağır olduğu için hastanede tedavi gördüğünü, kendisi ve eşinin ise hastalık sürecini evlerinde geçirdiğini anlatan Battal, "Nereden aldığımızı bilmiyorum. Ama çok sıkıntı çektik. Sırtımızda ağrılar eksik olmadı. Yine baş ağrısı, terleme, mide bulantısı gibi tüm belirtileri yaşadık. Annem ise hastanede doktorların gözetiminde bu süreci geçirdi." dedi.
"ANNEMİN KAN DEĞERLERİ BİZDEN DAHA TEMİZ ÇIKTI"
Hastalığından dolayı bu süreçte annesinin yanında olamadığını ve bunun için çok üzgün olduğunu belirten Battal, şunları söyledi: "Bizde aynı anda hastalığa yakalandığımız için annemin yanında olamadık ama doktorlarından öğrendiğimiz kadarıyla oda bu süreci ağır geçirdi. Ama yaşına göre yine de çok iyi direnç gösterdi. Şu anda sağlığı gayet iyi. Beraber kan tahlilleri verdik. Annemin kan değerleri bizden daha temiz çıktı. Annem sağlığına çok dikkat eden bir kadın, çok hareketli. Genellikle yoğurt, süt gibi gıdaları sever ve tüketir."
Covid-19'a yakalanmadan önce birde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi geçirdiğine dikkati çeken Battal, şöyle konuştu: "Cefayı çekmeyen aşık sefanın kadrini bilmez. Biz cefayı çektiğimiz için sefanın ne olduğunu çok iyi anladık. Milletimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. Binlerce insan hayatını kaybetti. Kendi sağlığını düşünmüyorsan toplumun sağlığını düşünmen gerekiyor. Ben çok çile çektim. Çünkü iki tane darbe yedim. Bundan önce de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını geçirdim. Bazen tedbir almadan dolaşanları görüyorum. Ama başına geldiği zaman bunun geri dönüşü çok zor."
Battal, hastalıkla mücadele eden herkese şifa dileyerek, bu süreçte görev yapan tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.
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