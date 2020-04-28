102 kilo 385 gram eroin ele geçirildi - VAN

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele görevlileri, Hatuniye Mahallesi'nde Y.K'ye ait evde arama yaptı.Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, yatak odasına gizlenmiş 4 çuvalda 200 paket halinde 102 kilo 385 gram eroin bulundu.Gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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