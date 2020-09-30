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Kanada´nın Ontario bölgesindeki Victor Pırlanta Madeni´nde 2018 yılında bulunan 102.39 karat pırlanta, İngiltere´nin başkenti Londra merkezli Sotheby´s Müzayede Evi tarafından internet üzerinden 10 ila 30 milyon dolar arasında satışa sunuluyor.

DHA'nın haberine göre Şu ana kadar internet üzerinden 100 karat üzerinde sadece 7 pırlantanın satıldığı ifade edildi. Söz konusu pırlanta, açık artırmada 31 milyon dolardan fazla teklif alırsa, şu ana dek satılmış en pahalı pırlanta olacak