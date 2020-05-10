101 yaşındaki Fatma nineye Anneler Günü sürprizi - RİZE

AA

Vali Yardımcısı Abdullah Şen ve İl Sosyal Hizmet İl Müdürü İdris Altuntaş, kent merkezinde yaşayan en yaşlı annelerden olduğu belirlenen 3 çocuk ve 10 torun sahibi Fatma Demir'in, Anneler Günü'nün kutlaması için hazırlık yaptı.Tophane Mahallesi'nde çocuklarıyla yaşayan Demir'i ziyarete giden Vali Yardımcısı Şen ve beraberindekiler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Rize Valisi Kemal Çeber tarafından gönderilen çiçek ve hediyeleri takdim etti.Şen, 101 yaşındaki Demir'in Anneler Günü'nü kutladı.Şen, Bakan Soylu tarafından gönderilen mektubu Demir'e okuduktan sonra, adına Sakarya'da bir fidan dikildiğini anlattı. Ziyaretten dolayı duygulanan Fatma nine, gözyaşlarını tutamadı.Yaşlılığa bağlı demans başlangıcı olan Demir, yeni tip koronavirüs nedeniyle torunlarına sarılamadığı ve camiye gidemediği için üzgün olduğunu söyledi.Rize genelinde 100 yaş üzerinde 60 kişi bulunduğu öğrenildi.