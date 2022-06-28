101 yaşındaki eski Nazi toplama kampı muhafızına 5 yıl hapis cezası

Almanya'da bir mahkeme 101 yaşındaki eski Nazi toplama kampı muhafızı Josef Schuetz'ı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Schuetz, Yahudi Soykırımı'yla ilgili olarak cezalandırılan en yaşlı kişi oldu.
Almanya'nın kuzeydoğusundaki Brandenburg eyaletindeki yargılamada savcılar Schuetz'u, Sachsenhausen Toplama Kampı'nda, 1942-1945 arasında 3 bin 518 kişinin öldürülmesinde rol oynamakla suçladı.
Brandenburg eyaletinde yaşayan ve yargılama boyunca masum olduğunu savunan eski muhafız, kararın açıklanmasından hemen önce de suçlamaları reddetti.
Josef Schuetz son olarak "Neden burada olduğumu bilmiyorum" dedi. Çapraz sorguda da "kesinlikle hiçbir şey yapmadığını" söylemişti. Ayrıca, Sachsenhausen'da işlenen savaş suçlarından haberi olmadığını ve o dönem çiftlik çalışanı olduğunu savunmuştu.
Savcılar da sanığın muhafızlık yaptığı kampta işlenen suçlarda "bilerek ve isteyerek" yer aldığını iddia etttiler. Ayrıca sanıkla aynı isim, doğum tarihi ve doğum yerini taşıyan bir kamp muhafızına ait belgeler ve diğer bazı dökümanlar buldular.
Sanığa yöneltilen suçlamalar arasında, "1942'de Sovyet savaş esirlerini infaz eden bir idam mangasında yer almak ve Sachsenhausen Toplama Kampı'ndaki gaz odalarına Zehirli Zyklon B gazı vermek de yer alıyordu.
Josef Schuetz, Ekim ayından bu yana yargılanıyordu ve yargılama boyunca serbest kaldı. Sanığın yaşı nedeniyle büyük ihtimalle hapse atılmayacağı sanılıyor.
200 binden fazla kişi
Sachsenhausen Toplama Kampı'nda, 1936-1945 arasında çoğu Yahudi olmak üzere, Romanlar, rejim karşıtları ve eşcinsellerden oluşan 200 binden fazla kişi, dini ve etnik kimlikleri, cinsel yönelimleri ya da siyasi inançlarından başka hiçbir suçları olmadıkları halde hapsedildiler.
Gaz odalarındaki kitlesel cinayetlerin üzerine, köle işçilik, tıbbi deneyler, açlık ve hastalık yüzünden onbinlerce kişi öldü. Yahudi Soykırımı'nda yaklaşık 6 milyon Yahudi katledildi.
Başkent Berlin'in kuzeyindeki Oranienburg'ta bulunan Sachsenhausen Kampı'ndakileri, 1945'te gelen Sovyet askerleri özgürlüklerine kavuşturmuştu.
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101 yaşındaki eski Nazi toplama kampı muhafızına 5 yıl hapis cezası/101-yasindaki-eski-nazi-toplama-kampi-muhafizina-5-yil-hapis-cezasi-3473215
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