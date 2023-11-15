1000 Yatırımlar Holding halka arz sonuçları açıklandı! BINHO kaç lot dağıttı?
1000 Yatırımlar Holding halka arz sonuçları açıklandı. Hatırlancağı üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onay alan 'BINHO' 14-15 Kasım tarihleri arasında talep toplamıştı. 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, lot dağıtım sayıları ve BINHO BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 1000 Yatırımlar Holding halka arz sonuçları ve lot dağıtım sayıları...
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1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arzında talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklandı. Aracı kurumlar sonuçların açıklanmasıyla yatırımcılara lot dağıtımında bulundu. Yaşanan son dakika gelişmesi, "1000 Yatırımlar Holding kaç lot dağıttı, BINHO borsada ne zaman işlem görecek?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 'BINHO' hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
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1000 YATIRIMLAR HOLDİNG TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlandı.
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1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HİSSE FİYATI
1000 Yatırımlar Holding halka arz hisse fiyatı 125 TL sabit fiyattan satıldı ve tamamı eşit dağıtıldı.
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1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
1000 Yatırımlar Holding halka arz sonuçları açıklandı. BINHO halka arzında hesaplara 3-4 lot (375-500₺) dağıtım yapıldı.
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1000 YATIRIMLAR HOLDİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
14-15 Kasım tarihleri arasında talep toplayan 1000 Yatırımlar Holding, 20 Kasım Pazartesi günü borsada işlem göremesi bekleniyor.
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