1000 Yatırımlar Holding halka arz oluyor! 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1000 Yatırımlar Holding halka arz talep toplama tarihleri kesinleşti. 1000 Yatırımlar Holding hisse fiyatı 125 TL olarak; halka açıklık oranı ise yüzde 20,21 olarak belirlendi. Bu noktada yatırımcıların gözleri "1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hangi bankalarda var?" sorularına çevrildi. İşte, 1000 Yatırımlar Holding halka arz tarihleri...
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BinBin, GO Sharing, Q Charge, Algoritma ve Altay Enerji markalarını bünyesinde barındıran 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından gerçekleştirilecek halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 40 milyon TL’den 47 milyon TL’ye yükselecek. Peki, 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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1000 YATIRIMLAR HOLDİNG TALEP TOPLAMA TARİHLERİ VE HİSSE FİYATI
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde başlayacak. Halka arz hisse fiyatı 125 TL sabit fiyattan satılacak ve tamamı eşit dağıtılacak.
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1000 YATIRIMLAR HOLDİNG KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).
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1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan 1000 Yatırımlar Holding halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.
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TARKİM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Tarkim halka arz katılım endeksine uygun bir halka arz değil.