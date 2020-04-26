SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?

Sosyal yardım başvuruları e-devlet üzerinden açıldı. TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvuruda bulunabileceksiniz.

Ön başvuru formunda yer alan tüm bilgileri doldurmanız gerekiyor. Formu bitirdikten sonra başvuru talebiniz alınmış oluyor. Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuruda bulunabiliyor.

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