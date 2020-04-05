1000 TL sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? sorusu ihtiyaç sahiplerinin gündeminde. Daha önce PTT'lerde dağıtılan 1000 TL sosyal yardım parası, yaşanan yoğunluk nedeniyle bundan sonra evlerde dağıtılacak. İşte 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama sayfası...

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

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1000 TL SOSYLA YARDIM PARASI PTT YERİNE EVLERDE YAPILACAK

Yaklaşık 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım için ödenecek olan 1000 TL daha önce PTT’den alınmaktaydı ancak geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada yaşanan yoğunluk ve koronavirüs çerçevesinde PTT’lerin kapatıldı duyuruldu.

Mahalle aralarında hizmet veren PTT şubelerinin 2 Mart 2020 tarihinde koronavirüs tedbirleri kapsamına alınması sonucu kapatıldığı duyuruldu. PTT şubelerinde yardım alacak vatandaşların birikmesi ve yaşanan yoğunluk nedeniyle tehdit oluşturması sonucu alınan bu kararın ardından artık kimsenin evden çıkmasına gerek olmadığı ve 1000 TL’lik yardım parasının PTT görevlileri ve Bekçiler eşliğinde evlere yapılacağı açıklandı.

PTT Kartı olan kişiler 1000 TL’lik yardım parasını kamu bankalarının ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekebilirler. PTT’lerde sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar için alınan tedbir kapsamında kapatılan işyerleri ikinci bir emre kadar kapalı kalacak. 3 Nisan 2020’den itibaren 5 gün içinde 1000 TL’lik yardım herkesin evine yapılacak.

SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?

Belirli kriterlere uyan kişilerin faydalanabileceği 1000 TL yardım, 2022 ve 3294 sayılı kanunlardan faydalanarak devletten sosyal destek alan 2 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kriterleri hakkında bilgi verilen ve 2 milyon 111 bin kişinin faydalanacağı 1000 TL sosyal yardım parası için şartlar arasında, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alma koşulu yer alacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.