1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? soruları ihtiyaç sahiplerinin gündeminde. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan süreçte ekonomik olarak kötü etkilenen vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL sosyal yardım parası 3. faz başvuruları sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen hafta yaptığı açıklamasında “3. Faz sosyal yardım programımıza 6 milyonun üzerinde başvuru almış durumdayız. 3. Fazda şu ana kadar 620 bin ödemeyi gerçekleştirdik.” dedi. Sosyal yardım parasını almak isteyen vatandaşlar e-devlet sisteminden sorgulama işlemi yapıyor. e-Devlet 1000 TL sosyal yardım pandemi parası başvuru ve sorgulama detayları haberimzide.

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU (E-DEVLET) NASIL YAPILIR? 2020

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA (PANDEMİ SOSYAL YARDIM)

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?

Belirli kriterlere uyan kişilerin faydalanabileceği 1000 TL yardım, 2022 ve 3294 sayılı kanunlardan faydalanarak devletten sosyal destek alan 2 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kriterleri hakkında bilgi verilen ve 2 milyon 111 bin kişinin faydalanacağı 1000 TL sosyal yardım parası için şartlar arasında, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alma koşulu yer alacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.