Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 1000 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2025 || Hesaplara yatmaya başladı! 4A, 4B, 4C 1000 TL Emekli ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?

        1000 TL emekli ikramiyesi farkı ödeme günleri 2025: Emekli bayram ikramiyesi farkı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Emekli bayram ikramiyesi farkı son dakika gelişmeleri emekliler tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılında 4 bin TL'ye yükseltilen emekli ikramiyesinin 3 bin TL'lik kısmı Ramazan Bayramı öncesinde ödendi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1000 TL'lik farkın ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusuydu. SGK 1000 TL'lik fark ödemesinin yapılacağı tarihleri açıkladı. Peki, 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? İşte, 1000 TL ikramiye farkı ödeme günleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 14:45 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekli bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihleri belli oldu. 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. Bilindiği üzere emekli ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde zamsız olarak ödendi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 1000 liralık farkın hesaplara yatırılacağı tarih merak konusuydu. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli ikramiyesi farkı ödeme takvimi hakkında açıklama geldi. Peki, 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? İşte yanıtı.

        • 2

          1000 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

          Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaklaşık 15,5 milyon kişiyi ilgilendiren bayram ikramiyesi fark ödemeleri için açıklama yaptı.

          SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ''Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.''

          Buna göre bayram ikramiyesi fark ödemeleri, 3 Nisan 2025 tarihi itibarıyla ödenmeye başlandı.

        • 3

          EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ

          4A (SSK) kapsamında emekli maaşı alanlar için ödeme günü;

          17-21 arasında olanlar için 3 Nisan,

          22-26 arasında olanlar için 4 Nisan,

          4B (BAĞ-KUR) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü 4 Nisan,

          4C (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü 5 Nisan olarak belirlendi.

          SGK tarafından duyurulan takvime göre emekliler, belirlenen tarihlerde fark ödemelerini hesaplarından temin edebilecek.

        • 4
        • 5
        Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle
        Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle
        Emekli zammı hesaplamaları başladı!
        Emekli zammı hesaplamaları başladı!
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!
        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        1 dakikada uykuya dalmak mümkün!
        1 dakikada uykuya dalmak mümkün!
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Habertürk Anasayfa