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        Haberler Gündem 100 yıllık Cumhuriyet'in başkentinin eski ve yeni halleri! İşte o görüntüler

        100 yıllık Cumhuriyet'in başkentinin eski ve yeni halleri

        Cumhuriyet'in 100. yılında başkentin yıllar içerisindeki değişimi tek bir karede bir araya getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 08:23 Güncelleme: 29.10.2023 - 08:23
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        • 1

          TBMM ÖNÜNDE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

          Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Ankara'nın tarihi yapı ve simgelerinin yer aldığı eski ve yeni kareler aynı açılardan objektiflere yansıdı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'li yıllarda TBMM önünde çıkan siyah - beyaz fotoğrafı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARI

          1930 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma arkadaşlarının birlikte yer aldığı fotoğrafı.

        • 3

          1930 YILINDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ASKERLERİ SELAMLARKEN

          Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında Ankara Palas önünde askerleri selamlarken çekilen fotoğrafı.

        • 4

          MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN NAAŞI 1953 YILINDA ANITKABİR'E NAKLEDİLİRKEN

          Atatürk'ün naaşı 1953 yılında Anıtkabir'e nakledilirken çekilen fotoğraf.

        • 5

          MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN NAAŞI... 1953 YILI...

          Atatürk'ün naaşı 1953 yılında Anıtkabir'e nakledilirken.

        • 6

          1989 YILINDA FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

          1989 yılında Ankara'da Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlayan vatandaşların fotoğrafı.

        • 7

          İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ULUS'TA DÜZENLEDİKLERİ KAMPANYA

          1989 yılında Altındağ Belediyesi kursiyeri olan ilkokul öğrencilerinin Ulus'ta temizlik kampanyası yaparken çekilen fotoğrafı.

        • 8

          ETNOGRAFYA MÜZESİ

          1982 yılında Ankara'da restorasyon çalışmaları devam eden Etnografya Müzesi.

        • 9

          KOCATEPE CAMİİ

          1982 yılında Ankara'da inşaatı devam eden Kocatepe Camii.

        • 10

          SIHHİYE MEYDANI'NDA ATLI GEÇİT TÖRENİ

          1981 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı için Ankara'nın Sıhhiye Meydanı'nda gerçekleştirilen atlı geçit töreninin fotoğrafı.

        • 11

          1981 YILINDA GENÇLİK PARKI

          1981 yılında Ankara'da Ramazan Bayramı'nda Gençlik Parkı'na gelen çocuklar.

        • 12

          KARA HARP OKULU ÖĞRENCİ ALAYININ TÖRENİ

          1978 yılında İzmir Menteş Kampında eğitimini tamamlayan Kara Harp Okulu Öğrenci Alayının Ankara Garı'nda törenle karşılandığı fotoğraf.

        • 13

          1976'DA SAYGI DURUŞU

          10 Kasım 1976'da Ankara Kızılay Meydanında saygı duruşunda bulunan vatandaşların fotoğrafı.

        • 14

          1975 ULUS MEYDANI

          Ankara Ulus Meydanının 1975 yılında çekilen fotoğrafı.

        • 15

          1975 YILI MERKEZ BANKASI

          Merkez Bankası'nın Ankara Ulus'ta bulunan binasının 1975 yılında çekilen fotoğrafı.

        • 16

          1974 KIZILAY MEYDANI

          1974 yılında Kızılay Meydanı'nda gerçekleşen yol yapımı.

        • 17

          ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 51. YILI

          1974 yılında, Ankara'nın başkent oluşunun 51. yılı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret eden gazilerin fotoğrafı.

        • 18

          ANKARA OPERA BİNASI

          1973 yılına Ankara Opera Binası.

        • 19

          ANKARA TEKEL BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

          1973 Ankara Tekel Başmüdürlüğü binası.

        • 20

          ANKARA TREN GARI

          1972 Ankara Tren Garı.

        • 21

          ANKARA RADYO EVİ

          1962 Ankara Radyo Evi.

        • 22

          ANKARA ÜNİVERSİTES DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ

          1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bahçesi.

          Kaynak ve Fotoğraf: AA

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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