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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 100. yılı 10 bin gönüllüyle sahada kutladı - İş-Yaşam Haberleri

        100. yılı 10 bin gönüllüyle sahada kutladı

        Sabancı Topluluğu, 2021 yılında başlattığı ve kısa sürede Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüşen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile bu yıl da Cumhuriyet'i sahada çalışarak kutladığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:40
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        100. yılı 10 bin gönüllüyle kutladı
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        2023 yılında, eğitim ve kalkınma olmak üzere iki ana odak alanda düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılan etkinliklere 10 binin üzerinde Sabancı Gönüllüsü katıldı. Sabancı Gönüllüleri, 153 bin saatlerini etkinliklere ayırırken, hayata geçirilen sürdürülebilirlik ve sosyal etki odaklı projelerin yaklaşık yüzde 50’si, deprem bölgesinin yerel kalkınmasına destek vermek amacıyla 6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde gerçekleştirildi.

        "BİRLİK VE BERABERLİK BU ÜLKENİN EN BÜYÜK GÜCÜ"

        Yıl boyunca tüm Sabancı Gönüllülerinin, ayrı bir motivasyonla sahada olduğunun altını çizen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Cumhuriyet’in bu topraklara getirdiği cesaret ve inançla doğan, Cumhuriyet ve Atatürk değerlerini pusula kabul ederek bugün Dünya’nın Sabancı’sı haline gelen bir Topluluk olarak, 100’üncü yılı hak ettiği şekliyle kutlamaya çalıştık. Yani çok çalışarak… Birbirimize ve daha da önemlisi ihtiyacı olanlara omuz vererek, onların elinden tutarak… Bu süreçte tek bir amacımız vardı: Başka bir Cumhuriyet’in olmadığını bir kez daha hatırlatmak. Bu ülkenin en büyük gücünün birlik ve beraberlikten geçtiğini anımsamak. İşte bu yüzden bu yılki etkinliklerimizin yarısını deprem bölgesinde gerçekleştirdik. Çünkü bu bölgede yaşayan insanlarımız tam olarak iyileşmeden, hiçbirimiz eskisi gibi olamayacağız, olmamalıyız. Bunu hissedebilmek, aslında Cumhuriyet’i yaşamakla da eşdeğer” şeklinde konuştu.

        "19 YILLIK ÇALIŞMA 3 YILA SIĞDIRILDI"

        Eğitim ve kalkınmayı birer Cumhuriyet değeri olarak gördüklerinin altını çizen Cenk Alper, “Bayramların çalışarak kutlanabileceğini gösterdik. Bu yılki etkinliklerimizi iki başlık altında topladık. Hayata geçirdiğimiz 8 ana proje içerisinde, 1.000’in üzerinde etkinlik yaptık. Kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız başta olmak üzere yaklaşık 7 bin kişinin doğrudan hayatına dokunduk, gönüllülüğün ülkemizde artmasına öncü olduk. Son 3 yılda Sabancı Gönüllülerimiz yaklaşık 170 bin saatlerini Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamındaki etkinliklere ayırdı. Diğer bir ifadeyle, 19 yıllık çalışmayı, gönüllerimizin müthiş özverisiyle 3 yıla sığdırdık. Bu 3 yıl boyunca, ülkemizin dört bir yanında sahadaydık. Yönetim Kurulu üyelerimiz, Yürütme Kurulumuzdaki yöneticilerimiz, henüz işe yeni başlamış çalışanlarımız kısacası her bir gönüllümüz bu süreçte etkinliklerde yer aldı. Hep birlikte fidan diktiler, teknolojiden sürdürülebilirliğe birçok eğitim verdiler, mentorluk yaptılar, okul boyadılar, balıkçı ağlarını tamir ettiler. Gençlerimizle, kadınlarımızla, üreticiler ve girişimcilerle bir araya geldiler. Onlarla deneyimlerini paylaşarak yol gösterdiler. Yeri geldi; bilgisayar, kitap, masa taşıdılar. Bu 3 yıllık süreçte, emeği geçen her bir çalışma arkadaşıma, etkinliklerimizde bizlere güç veren tüm paydaşlarımıza yeniden çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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