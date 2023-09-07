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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Emeklilerin yeni gündemi: 5 bin TL cumhuriyet Bayramı ikramiyesi - Merak Edilenler Haberleri

        Emeklilerin yeni gündemi: 3. ikramiye! Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

        Emekliler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü öncesi 3. ikramiye ihtimali üzerinde duruyor. Henüz netleşmemekle beraber Cumhuriyet Bayramı'da emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi üzerinde çalışma yapıldığı iddiası Ankara Kulisleri'nde konuşuluyor. Peki, emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? İşte son detaylar...

        Mehmet Kerem Hançer
        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 07.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:57
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          Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyetin 100. yılına özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 5 bin lira emeklilere ikramiye verileceği iddiası milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Peki, emeklilere Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5 bin lira ikramiye verilecek mi? İşte emrak edilen detaylar...

        • 2

          CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

          Bilindiği üzere emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa 2 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, tek seferlik emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilmesiyle ilgili çalışma yürütülüyor.

        • 3

          Habertürk Ankara Bürosu'na mevcut iddiaları değerlendiren yetkililer, emekli ikramiyesinin şu anda gündemde olmadığını belirtti. Öte yandan, ikramiyeyle ilgili çalışma yapıldığı bilgisine ise resmi makamlardan doğrulama gelmedi.

        • 4

          Ancak önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Yetkililer tarafından açıklama yapıldığında veya karar alındığında haberimizde paylaşacağız.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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