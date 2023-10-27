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        Haberler Ekonomi Otomobil 100. yıl kutlamalarında Togg konvoyu - Otomobil Haberleri

        100. yıl kutlamalarında Togg konvoyu

        Togg T10X kullanıcıları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki konvoyda buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:44
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        Cumhuriyet Bayramı'nda Togg konvoyu
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        Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel çok anlamlı bir etkinliğe imza atmaya hazırlandığını duyurdu. 29 Ekim Pazar günü tüm Togg T10X kullanıcıları bir araya gelerek ‘100. Yıl Togg Konvoyu’ oluşturacak ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü hep birlikte geçecek.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        29 Ekim Pazar günü saat 13.45’te Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Yakası tarafında buluşacak olan T10X’ler, konvoy oluşturarak saat 14.30’da Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamak için köprüyü geçecekler.

        BAYRAMA ÖZEL ÜCRETSİZ ŞARJ

        Togg, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak 29 Ekim’de gün boyunca, tüm elektrikli araçlara Trugo istasyonlarında ücretsiz şarj hakkı sunacak. Ücretsiz şarj hakkından faydalanmak isteyenler, Togg’un kullanıcı deneyimi platformu Trumore mobil ve Trugo mobil uygulamasını indirmesi gerekiyor.

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