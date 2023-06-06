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100 yaşına giren Nuriye nine ilk kez doğum gününü kutladı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Nuriye İzüstüne'ye sürpriz doğum günü yapıldı. Hayatında ilk kez doğum günü yapan İzüstüne, 100. yaşını Asırlık Koca Çınar, Nice Yıllar yazan pastayı keserek kutladı

Giriş: 06.06.2023 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
100 yaşına giren Nuriye nine ilk kez doğum gününü kutladı
AA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Nuriye İzüstüne'ye sürpriz doğum günü yapıldı.

4 Temmuz Mahallesi’nde kızı ve torunuyla yaşayan İzüstüne'ye yakınları tarafından 100 yaşına girmesi dolayısıyla bir kafede sürpriz doğum günü düzenlendi.

Hayatında ilk kez doğum günü yapan İzüstüne, '100. yaşını Asırlık Koca Çınar, Nice Yıllar' yazan pastayı keserek kutladı.

3 çocuğu, 9 torunu ve 4 de torununun çocuğu bulunan İzüstüne, sürpriz karşısında duyduğu mutluluğu dile getirdi. Aile fertleri de asırlık çınarın elini öperek doğum gününü tebrik etti.

Torunu Fulya Çetiner, Nuriye İzüstüne'nin, ömrünün köyde mücadele ve çalışmakla geçtiğini anlattı.

İzüstüne'nin bugüne kadar doğum günü kutlamadığına aktaran Çetinerek, "Çok zor şartlarda 3 çocuğa annelik yapmış. 9 torunu, 3’de torunun çocuğu var. Yani 3 kuşak görmüş. Cumhuriyetimiz ile aynı yaşa sahip ve 100. yaşına giren büyüğümüz için unutulmaz anı kalsın diye doğum gününü kutlamak istedik. Pastasını kestik. Kendisi de çok mutlu oldu. Onu bu şekilde mutlu görmek bizler için ayrı bir sevinç kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.

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