100'üncü yıl pul sergisi

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı vesilesiyle düzenlenen 'Ankara Milli Pul Sergisi'nin açılışı PTT Pul Müzesi'nde gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, sergiyi 30 Aralık'a kadar ziyaret edebilecek

PTT ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı vesilesiyle düzenlenen 'Ankara Milli Pul Sergisi'nin açılışı yapıldı.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, İstiklal Harbi'nde hürriyet meşalesini yurdun dört bir yanına yayılması için seferber olan kurumlardan birisinin de PTT olduğunu vurgulayarak, "Millî Mücadele yıllarında; gecelerini gündüzlerine katarak çalışan kahraman telgrafçılarımızın, vatanımızın ve milletimizin selameti için girişilen bu yiğitlik ve fedakârlık mesaisinde büyük hizmetleri olmuştur" dedi.