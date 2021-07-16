100'üncü yıl adına sunulacak

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'Devlet Resim ve Heykel Yarışması' bu yıl, İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına ithafen düzenlenecek

HABERTURK.COM

Türkiye’nin en uzun soluklu sanat yarışması olarak 82'nci yılına ulaşan 'Devlet Resim ve Heykel Yarışması' bu yıl, İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına ithafen düzenlenecek.

Resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmada toplam para ödülü 325 bin lira olacak



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenleyeceği yarışmada görsel sanatlar alanında eser veren sanatçılar desteklenerek sanat dünyasına yeni eserler kazandırılacak. Yarışmanın başvuruları 6 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Yarışmacılar, bu adres üzerinden e-devlet sistemine yönlendirilerek başvurularını gerçekleştirebilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sanat yarışmasında başarı ödülleri ile sergilemeye değer görülen eserleri alanında tanınmış, seçkin isimlerden oluşan seçici kurul belirleyecek. Değerlendirme ekim ve kasım ayları içerisinde yapılacak.



'Resim Yarışması', 'Heykel Yarışması', 'Özgün Baskı Yarışması' ve 'Seramik Yarışması' kategorilerinin her birinde en başarılı bulunan 3 sanatçıya ayrı ayrı 20 bin lira ve başarı belgesi takdim edilecek.



Sanat dünyamıza yeni eserler kazandıran 12 sanatçının destekleneceği sanat yarışması kapsamında ayrıca her bir kategoride sergilenmeye değer görülecek en fazla 17 eser için de yine ayrı ayrı 1.250 lira para ödülü ve katılım belgesi verilecek.