100 öğrenci otelde ağırlanacak

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, bir süredir gündemde olan üniversite öğrencilerinin yurt sorununa çözüm bulmak için harekete geçti.

İHA'nın haberine göre, Kumbağ Mahallesi'nde Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait Kumbağ Oteli'ni yaz dönemine kadar yurt olarak kullanıma sunmaya karar veren Başkan Volkan Nallar, hazırlıkların son aşamaya geldiği binadaki incelemelerinin ardından açıklama yaptı.

Son hazırlıkları yerinde inceleyen Başkan Volkan Nallar, "Kumbağ'daki otelimiz, artık üniversite öğrencilerimizin hizmetine açılıyor. Bu proje, Süleymanpaşa'da eğitim gören üniversite öğrencisi gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını güvenli ve modern bir yaşam alanında karşılayacak. Her şey daha güzel bir gelecek için" dedi.

"100 ÖĞRENCİMİZİ AĞIRLAYACAĞIZ"

KYK yurtlarındaki doluluk nedeniyle dışarıda kalan öğrencilerin fahiş kiralarla karşılaşmaması için belediyeye ait otelde restorasyon çalışmaları yapıldığını belirten Nallar, "Yeni yataklarımız, bazalarımız ve çalışma gruplarımız ile en kısa zamanda hizmet vermeye başlayacağız. 3-4 aylık bir plan var ancak öğrencilerimiz yaz dönemine kadar burada ikamet edebilir. Süleymanpaşa'ya okumaya gelen ortalama 100 öğrencimizi tesisimizde ağırlayacağız" şeklinde konuştu.

"BÖLGE HALKI EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Bu projenin, kış döneminde sessizliğe bürünen bölge ekonomisine de katkıda bulunacağını vurgulayan Nallar, "Bu sayede kış döneminde derin bir sessizliğe giren bölge halkı ekonomisine de bir nebze olsun katkı sağlamış olacağız. Aslında belediyelerin temel görevi de budur. Hem halkı, hem esnafı mutlu etmek; şehri geleceğe götürmek. Hep diyorum, yine söyleyeceğim. Her şey çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.