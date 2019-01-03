Gayrimenkul alım satımlarında yaşanan sorunlara çözüm sunmak için kurulan Tapu.com, faaliyete geçtiği 2015 yılından bu yana 100 milyon liralık satış hacmine ulaştı. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Samsun ve Sakarya başta olmak üzere 72 ilde tapu devrine aracılık eden girişim, toplamda 215 milyon lira değerinde bin 100 tapuyu satışa sunuyor.

TAPULAR EXPERTİZ RAPORLU

Bankalar ve diğer finans kurumlarının ellerindeki gayrimenkullerin de satılmasına aracılık eden girişim, bu kapsamda 14 finans kuruluşu ile işbirliği yapıyor. Söz konusu kuruluşların ellerindeki gayrimenkulleri de platformlarına dahil ettiklerinin bilgisini paylaşan girişimin kurucusu Emre Erşahin, her ay 500 bin alıcı adayını kendilerini ziyaret ettikleri söyledi.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'a konuşan Erşahin, "Ekspertiz raporlu tapuları alıcılarla buluşturuyoruz. Gayrimenkul fiyatının şeffaf ve rekabetçi bir ortamda, satıcının değil alıcıların teklifleriyle belirlenmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

'ÖDEME BİZDE DEĞİL SATICIYA YAPILIYOR'

Tapu.com'daki gayrimenkullerin satış fiyatı, açık artırma usulü ile belirleniyor. Açık artırmaya katılımın ücretsiz olduğu platformda, teklif verecek katılımcıların kredi kartlarından hizmet bedeli kadar bir ön provizyon çekiliyor.

Sadece açık artırmayı kazananlardan bu hizmet bedelini tahsil ettiklerini, diğer teklif sahiplerinden ise herhangi bir bedel tahsil etmediklerini söyleyen Emre Erşahin, "Satış işlemi sonucunda gayrimenkulün tutarı Tapu.com’a değil doğrudan satıcıya ödeniyor" diye konuştu.

'ALIRKEN KAZANDIRAN BİR DÖNEMDEYİZ'

Kendi portföylerinden yola çıkarak Türkiye gayrimenkul piyasası üzerine bilgiler veren Erşahin, "Ülkemizin konut fiyatı ortalaması 250 bin TL civarında. Emlak fiyatlarında kısa vadede yükseliş beklenmiyor. Ancak özellikle mevduat faizi gibi alıcıların fırsat maliyetlerinin yükseldiği zamanda, alırken kazandıracak gayrimenkul seçenekleri var. Bu dönem fiyatları satıcının değil alıcının belirlediği bir dönem" dedi.