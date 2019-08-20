100 milyon abonesi var! Ünlü YouTuber PewDiePie Marzia Bisogin ile evlendi

PewDiePie olarak tanınan da tanınan sosyal medya yıldızı Felix Kjellberg, İtalyan sosyal medya fenomeni Marzia Bisogin ile Londra'da hayatlarını birleştirdi.

YouTube'da 100 milyon abonesi, Instagram ve Twitter'da 22 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki PewDiePie ile 26 yaşındaki Marzia Bisogin 2011 yılından beri birliktelerdi.

Salı günü Instagram ve Twitter üzerinden haberi duyuran fenomen, "Evliyiz! Hayatımı bu muhteşem kadınla paylaştığım için çok şanslıyım" dedi.

Marzia ise "Tanışmamızdan tam olarak 8 yıl sonra gerçekleştirdiğimiz düğünümüzü en yakın arkadaşlarımız ve ailemizle kutladık. Sonsuza dek değer vereceğim en güzel gündü. Davete katılmak için zaman ayıran ve evliliğimizi kutlamamıza yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

IRKÇILIK İÇEREN HAKARETİYLE TEPKİ TOPLAMIŞTI

6 yıldır dünyada en fazla YouTube abonesine sahip olan Felix Kjellberg, tahtını yakın zamanda T-Series'e kaptırmıştı.

Ünlü YouTuber'ın takipçi kaybetmesinin nedenlerinden en büyük nedenlerinden biri canlı yayın sırasında siyahilere söylediği ırkçılık içeren bir hakaretti.

2016'da Time dergisinin en etkili insanlarından biri seçilen PewDiePie'ın değerinin 30 milyon dolar olduğuna inanılıyor.