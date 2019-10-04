04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, bu yıl gelişmekte olan ülkelere 96,5 milyar dolarlık net sermaye girişi beklenirken, en fazla girişin 67,4 milyar dolarla Hindistan'a olacağı öngörülüyor.
IIF tahminlerinden derlenen bilgilere göre, bu yıl Kore, Suudi Arabistan, Rusya, Tayland, Polonya ve Nijerya'da sermaye çıkışı, Hindistan, Çin, Brezilya, Endonezya, Meksika, Arjantin, Güney Afrika, Kolombiya, Şili, Lübnan, Mısır, Filipinler, Ukrayna, Türkiye, Çekya, Malezya ve Macaristan'da sermaye girişi yaşanacak.
Sermaye girişi yaşanması beklenen 17 ülkeye toplam 308,8 milyar dolar nakit akışı öngörülüyor. Öte yandan sermaye çıkışı olacağı öngörülen 6 ülkede para çıkışlarının toplam 212,2 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Böylece bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 gelişmekte olan ülkeye toplam 96,5 milyar dolarlık net sermeye girişinin gerçekleşmesi bekleniyor.
Gelişmekte olan ülkelere ağustos ayındaki 30,9 milyar dolarlık net sermaye girişinin ardından eylülde de 37,7 milyar dolarlık fon akışının yaşandığı öngörülüyor. Yılın ikinci çeyreğinde toplamda 34,6 milyar dolarlık para çıkışı gerçekleştiği dikkate alındığında, söz konusu toparlamada, gecikmeli talebin etkili olduğu belirtiliyor.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin mayıs ayında bozulan algının ikinci çeyrekteki sermaye çıkışında etkili olduğu vurgulanırken, ticaret geriliminin artması durumunda sermaye çıkışlarının daha fazla tetikleneceğine işaret edildi.
TÜRKİYE'YE 5,4 MİLYAR DOLARLIK FON AKACAK
Bu yılın sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye girişinin Hindistan'a gerçekleşmesi bekleniyor. Hindistan'a geçen yıl 61,9 milyar dolarlık sermaye girişi yaşanırken, 2019 sonunda bu rakamın 67,4 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.
Hindistan'ın ardından en fazla sermaye girişinin 50,9 milyar dolarla Çin'e, 34,9 milyar dolarla Brezilya'ya, 34,6 milyar dolarla Endonezya'ya, 23,1 milyar dolarla Meksika'ya ve 18,6 milyar dolarla da Arjantin'e olması bekleniyor.
Yıl sonunda Güney Afrika'ya 14,6 milyar dolar, Kolombiya'ya 13,6 milyar dolar, Şili'ye 9,8 milyar dolar, Lübnan'a 9 milyar dolar, Mısır'a 7,3 milyar dolar, Filipinler'e 7,2 milyar dolar, Ukrayna'ya 5,8 milyar dolar, Türkiye'ye 5,4 milyar dolar, Çekya'ya 3,4 milyar dolar, Malezya'ya 2 milyar dolar ve Macaristan'a 1,2 milyar dolar para girişinin gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
EN FAZLA SERMAYE ÇIKIŞI BEKLENTİSİ KORED'DE
IIF tahminlerine göre, bu yılın sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye çıkışı Kore'de yaşanacak. Kore'den sermaye çıkışının 59,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Kore'nin ardından en fazla nakit çıkışının 57,6 milyar dolarla Suudi Arabistan'da ve 57,3 milyar dolarla da Rusya'da yaşanacağı öngörülüyor.
Tayland 30 milyar dolarlık, Polonya 4,5 milyar dolarlık ve Nijerya da 3,2 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşanması beklenen ülkeler arasında yer alıyor.
IIF öngörülerine göre, dönemler itibarıyla gelişmekte olan ülkelere gerçekleşen net sermaye akımları şöyle:
|Net Sermaye Akışı (Milyar Dolar)
|2019 İlk Çeyrek
|2019 İkinci Çeyrek
|Ağustos 2019
|2018
|IIF 2019
|Hindistan
|20,7
|27,8
|19,6
|61,9
|67,4
|Çin
|-6,4
|-49,9
|-9,4
|-29,6
|50,9
|Brezilya
|16,0
|2,1
|4,2
|17,6
|34,9
|Endonezya
|9,4
|6,5
|1,8
|23,8
|34,6
|Meksika
|14,2
|-1,0
|11,0
|22,9
|23,1
|Arjantin
|3,8
|-1,0
|1,8
|38,3
|18,6
|Güney Afrika
|1,6
|1,9
|0,8
|13,9
|14,6
|Kolombiya
|6,1
|-3,3
|1,9
|14,0
|13,6
|Şili
|-0,3
|3,0
|0,1
|10,5
|9,8
|Lübnan
|0,1
|0,8
|2,2
|11,1
|9,0
|Mısır
|7,0
|3,8
|1,5
|12,1
|7,3
|Filipin
|5,0
|2,5
|1,0
|5,6
|7,2
|Ukrayna
|-0,2
|0,1
|0,4
|6,4
|5,8
|Türkiye
|2,6
|2,0
|1,3
|16,8
|5,4
|Çekya
|-1,7
|-0,1
|0,0
|0,7
|3,4
|Malezya
|-2,7
|-3,8
|2,1
|-5,4
|2,0
|Macaristan
|-1,6
|-1,2
|-0,4
|-2,4
|1,2
|Nijerya
|3,3
|0,8
|1,3
|-2,0
|-3,2
|Polonya
|-7,4
|-5,3
|-0,8
|-1,4
|-4,5
|Tayland
|-7,0
|-2,5
|-3,5
|-24,5
|-30,0
|Rusya
|-15,1
|-2,2
|-6,8
|-74,1
|-57,3
|Suudi Arabistan
|-8,3
|-1,2
|-3,5
|-68,1
|-57,6
|Kore
|-10,2
|-14,4
|4,3
|-59,1
|-59,7
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