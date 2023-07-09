Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        10 yıllık yasak kalkıyor: İtalya hava sahasının Libya'ya açacak

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Libyalı mevkidaşıyla görüşmesinde, İtalya hava sahasında 10 yılı aşkın süredir Libya'ya yönelik uygulanan yasağın kaldırılacağını söyledi.

        Reuters
        Giriş: 09.07.2023 - 13:45
        İtalya 10 yıllık yasağı kaldırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Libya mevkidaşı Abdulhamid al-Dbeibah ile görüştü.

        Görüşmede İtalyan hava sahasında Libya'ya yönelik 10 yılı aşkın süredir uygulanan yasağın kaldırılması konuşuldu.

        Meloni, yasağın kaldırılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Uçuşların Eylül ayında yeniden başlaması planlanıyor.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #italya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sel suları Samsun'da can aldı!
        Sel suları Samsun'da can aldı!
        MEB, yeni eğitim yılına ait takvimi açıkladı
        MEB, yeni eğitim yılına ait takvimi açıkladı
        Düğün dönüşü facia: 4 ölü, 10 yaralı
        Düğün dönüşü facia: 4 ölü, 10 yaralı
        'Raki' lakaplı Güney Zobu’nun inanılmaz hikayesi!
        'Raki' lakaplı Güney Zobu’nun inanılmaz hikayesi!
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        Fransızlar duyurdu!
        Fransızlar duyurdu!
        "Mankenim" diyen genç kadın ortalığı birbirine kattı!
        "Mankenim" diyen genç kadın ortalığı birbirine kattı!
        Teksas saldırganına 90 kez müebbet!
        Teksas saldırganına 90 kez müebbet!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        Meteoroloji'den 30 kent için uyarı!
        Meteoroloji'den 30 kent için uyarı!
        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        Umut imzayı atıyor!
        Umut imzayı atıyor!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Yasağa rağmen protestolar sürdü
        Yasağa rağmen protestolar sürdü
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Üzüntü yarattı
        Üzüntü yarattı
        "Gidin kapılarını çalın"
        "Gidin kapılarını çalın"
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü