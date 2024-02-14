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        Haberler Gündem Güncel 10 yıllık sırrı ortaya çıkaracak yüzleşme!

        10 yıllık sırrı ortaya çıkaracak yüzleşme!

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 10 yıl önce kaybolan Şükür Türkan E.'nin babası Mustafa ilk kez stüdyoya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 09:53 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:53
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        10 yıllık sırrı ortaya çıkaracak yüzleşme!
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        Karısı Fatma ile stüdyoda yüzleşen Mustafa ihanet iddialarını sürdürdü. Fatma’nın kendisinden intikam almak için kendisine iftira attığını söylerken, “Neden benden ayrıldıktan sonra konuştu?” sorusunu yöneltti.

        Mustafa’dan korktuğu için sustuğunu iddia eden Fatma, Şükür Türkan’ı en son Mustafa’nın gördüğünü, kızına ne olduğunu babasının bildiğini kaydetti.

        Kızının kaybolduğu gece evde olmadığının altını çizen Mustafa ise Fatma’nın, Şükür Türkan’ı evlendirmiş olabileceğini belirtti. Karı koca arasında gergin anlar yaşanırken, anne Fatma hep kızının döneceğine inandığını anlattı, gözyaşlarına boğuldu.

        Baba Mehmet’in, Şükür Türkan kaybolduktan 1 sene sonra kızı adına sosyal medya hesabı açıp, yeğeninin fotoğrafını kızı gibi paylaştığı ortaya çıktı. Baba Mustafa bu paylaşımları yaptığını inkar ederken, anne Fatma kocasının yapmış olabileceğini söyledi.

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