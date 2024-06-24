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        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 yıldır yaşadığı aracın içerisinde hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        10 yıldır yaşadığı aracın içerisinde hayatını kaybetti

        Ataşehir'de yaklaşık 10 yıldır hafif ticari aracın içerisinde yaşayan vatandaş kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:04 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:04
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        10 yıldır yaşadığı aracında öldü
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        Ataşehir'de yaklaşık 10 yıldır hafif ticari aracın içerisinde yaşayan ve meyve sebze satışı yaparak geçimini sağlayan bir vatandaş, aracının içerisinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Olay, Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 34 NPN 21 plakalı hafif ticari aracın arka kasa kısmında bir vatandaşın hareketsiz şekilde yattığını gören mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre şahsın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

        10 YILDIR ARACIN İÇİNDE YAŞIYORDU

        Yapılan incelemede, aracın içerisinde hayatını kaybeden kişinin 58 yaşındaki İrfan Kordon olduğu öğrenildi. Kordon'un yıllar önce eşiyle ayrılık yaşadığı ve yaklaşık 10 yıldır hafif ticari aracın içerisinde yaşadığı, aracın arka kasa kısmındaki bir yatakta geceleri uyuduğu, geçimini de meyve sebze satarak sağladığı öğrenildi. Kordon'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına konularak morga kaldırıldı.

        Abdulfez Beyter isimli bir vatandaş, "Dün akşam ambulanslar geldi, kontrol etti sonra gittiler. Sabah namazından sonra yine bakıyorlar bir şey yok, bir şey olmadığını görüyorlar sonra yine gidiyorlar. Yarım saat bir saat önce geliyorlar bakıyorlar ki kapı açık. Kapıyı açık görünce de öldüğünü anlıyorlar. Bu adam aşağı yukarı 10 yıl önce eşinden ayrıldı. Yıllardır da arabada yaşıyor. Halden bazen meyve sebze alıyor, getiriyor. Burada satarak günlük ihtiyacını karşılıyor. Arabada yaşıyor, orada yatıp kalkıyor. Tuvalet ihtiyacını camide gideriyor. Çevredeki mahalleli eş dost yardım ediyordu. Kimseye zararı olmayan meyve sebze satarak yaşamını geçindiren bir ağabeydi" dedi.

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