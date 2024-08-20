10 yıldır susuyorlar! Fatma günler sonra geri döndü
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Şükür Türkan dosyasıyla ses getirdi. Geçen sezondan bu yana soluksuz izlenen Şükür Türkan konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Günlerdir saklanan, konuşmak istemeyen anne Fatma sonunda konuştu. “Ben kızımı çok özledim, kızımın mezarını istiyorum artık” dedi.
Neden saklandığı konusundaysa “sorulardan bıktığım için kılık değiştirdim” cevabını verdi.
MUSTAFA BANA PARA TEKLİF ETTİ
Anne Fatma sözlerine Mustafa’nın kendisine canlı yayına çıkmaması için para teklif ettiğini de ekledi.
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV'de.