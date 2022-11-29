Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik 10 yıl önce ele geçirilen patlayıcı, terör zanlısını yakalattı - Haberler

Siirt'te 10 yıl önce ele geçirilen patlayıcı, terör zanlısını yakalattı

Siirt'te 10 yıl önce ele geçirilen patlayıcıdaki parmak izi terör zanlısını ele verdi. Parmak izine ulaşılmasının ardından yakalama kararı çıkarılan zanlı İstanbul'da gözaltına alındı

Giriş: 29.11.2022 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
10 yıl önce ele geçirilen patlayıcı, terör zanlısını yakalattı - Haberler
10 yıl önce ele geçirilen patlayıcı, terör zanlısını yakalattı
0:00 / 0:00
AA

Siirt'te, 10 yıl önce ele geçirilen patlayıcıda parmak izi tespit edilen terör zanlısı yakalandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda, kent merkezinde 16 Mayıs 2012'de ele geçirilen el yapımı patlayıcı üzerindeki koli bandında yapılan incelemede S.G'nin parmak izine ulaşıldı.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan S.G, polislerce İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp Siirt'e getirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

*Fotoğraf: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Iğdır'da yurt inşaatındaki göçükte 1 işçi öldü
Iğdır'da yurt inşaatındaki göçükte 1 işçi öldü
Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı
Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı
Adana'da kimya fabrikasında korkutan yangın
Adana'da kimya fabrikasında korkutan yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.