19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
YASTIK KILIFLARINA DİKKAT
Kalitesiz yastık kılıfları yüzde iz yapar, saçları karıştırıp döküyor. Bununla birlikte, normal yastık kılıfınızı ipek veya saten kılıflarla değiştirdiğinizde, aynadaki yansımanız sizi daha çok mutlu etmeye başlayacak. Çünkü kaygan yüzey, sürtünmeyi en aza indiriyor ve yüzde iz bırakmıyor.
AYAKLARINIZI BAŞINIZIN ÜSTÜNDE TUTUN
Telefonda konuşurken veya yüzünüzde bir maske ile yatarken bacaklarınızı kaldırın ve duvara yaslayın. Bu basit alışkanlık, gelecekte varisli damarlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca damarlarınızı rahatlatacak ve sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir.
TÜM YIL BOYUNCA GÜNEŞ KORUYUCU KREM KULLANIN
Her ne kadar gereksiz görünse de her mevsimde cilde güneşten koruyucu uygulamak gerçekten faydalı bir alışkanlık. Güneş ışınları, kış aylarında bile cildi etkiliyor. Çalışmalar, SPF kremini kullananların ciltlerinin daha genç durduğunu gösteriyor.
BOYUN BÖLGENİZİ İYİ KORUYUN
Boyundaki deri, göz kapaklarındaki deri kadar ince ve hassastır. Çoğu zaman, yaşlanmanın ilk belirtilerini gösteriyor. Yatay pozisyonda okumayı ya da yüksek yastıklarda uyumayı sevenler genellikle 30 yaşından önce boyun kırışıklıklarına sahip oluyorlar. Bu nedenle boyun bölgesini nemlendirmek oldukça önemli...
YANINIZDA BİR ŞİŞE SU TAŞIYIN
Pek çoğumuz su tüketiminin bedenimizi olumlu anlamda etkilediğini biliyoruz. Ama hiçbirimiz su içmeyi kalıcı bir alışkanlık haline getirmeyi başaramıyoruz. Siz de su içmeyi unutanlardansanız, sizi yansıtan, cam bir şişe alıp sürekli çantanızda taşımalısınız. Yanınızda şişe taşımak susuzluğunuzu hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
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