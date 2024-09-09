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        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 yaşındaki Yusuf parka gidiyordu, minibüs çarptı | Son dakika haberleri

        10 yaşındaki Yusuf parka gidiyordu, minibüs çarptı

        Bursa'da 10 yaşındaki Yusuf Çakır'a evinin karşısındaki parka giderken minibüs çarptı. Küçük Yusuf bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 22:51 Güncelleme: 09.09.2024 - 22:51
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        10 yaşındaki Yusuf'tan acı haber
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinin karşısındaki oyun parkına giderken minibüsün çarpıp kaçtığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Yunuseli Mahallesi 232. Sokak'ta dün akşam saatlerinde kaykay süren 10 yaşındaki Yusuf Çakır'a, Ö.S. idaresindeki 16 S 4079 plakalı servis minibüsü çarptıktan sonra kaçtı.

        KÜÇÜK YUSUF KURTARILAMADI

        Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şahin Yılmaz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yusuf Çakır'ın cenazesi Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı'na defnedildi.

        Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçan sürücünün Ö.S. olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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