10 yaşındaki dağcı, babasıyla birlikte Kaçkar'a tırmandı

Kamp yaşamı ve dağcılığa küçük yaşta ilgi duyması güzel bir şey. Son 2 yılda da 2 kez oğlumla Kaçkar'ın güneyinden tırmanarak zirveye birlikte çıktık. Kaçkar'ın zirvesine ilk kez geçen yıl 9 yaşındayken tırmanmıştık, bu yıl da ikinci kez çıktık. Zirve ile kamp alanı arasındaki 7.5 kilometrelik yolu hem çıkış hem de inişte kendi başına yürüdü.