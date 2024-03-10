10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

REKLAM advertisement1

Gümüşhane’de yol kenarında arkadaşlarıyla oynarken bir anda yola doğru koşan çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane Özcan Mahallesi’ndeki anayol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşlarıyla birlikte yola yakın bir noktada oyun oynayan 10 yaşındaki E.A.Ö. bir anda yola doğru koştu.

Fotoğraf: İHA ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ YOK Yola çıkan çocuğu son anda fark eden Skoda markalı otomobilin sürücüsü H.E. frene basmasına rağmen kazaya engel olamadı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.