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        Haberler Gündem Güncel 10 yaşındaki çocuğa kamyonet kapağı çarptı! - Son dakika

        10 yaşındaki çocuğa kamyonet kapağı çarptı!

        İstanbul Esenyurt'ta okul servisi bekleyen bir çocuğa, seyir halindeki bir kamyonetin açılan kapağı çarptı. Facianın kıl payı atlatıldığı anlarda Elif B. olayı küçük sıyrıklarla atlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:03
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        10 yaşındaki çocuğa kamyonet kapağı çarptı!
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        İstanbul Esenyurt'ta kaldırımda okul servisi bekleyen çocuğa, seyir halindeki kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken küçük çocuk olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

        İHA'da yer alan habere göre Esenyurt’ta kaldırımda okul servisi bekleyen çocuğa, seyir halindeki kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken küçük çocuk olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

        KAMERAYA YANSIDI

        Olay, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde kaldırımda servis bekleyen 10 yaşındaki Elif B.'ye sokağa giren kamyonetin açık kalan kasasının kapağı çarptı. Çocuk, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kaldırımda bekleyen çocuğa arka kapağı açık şekilde ilerleyen kamyonetin kasa kapağının çarptığı ve çocuğun yere düştüğü anlar yer aldı.

        "ÇARPAN KİŞİ GELİP ÖZÜR DİLEDİ"

        Yaşanan kazayla ilgili olarak çocuğun abisi Berkay B. “Kardeşim servise binecekti kaldırımdaydı. Kamyonetin kapağı açılmış bir şekilde. Kardeşime çarptı kaldırımda. Hiçbir şey anlamadık. Bu gibi olaylar da çok oluyor zaten. Bunun sorumluluğunu almak gerekiyor. Şikayetçi olmadık. Çarpan kişi gelip özür diledi. Kardeşimin durumu çok şükür iyi. Bizim başımıza geldi. Herkes tedbirli olsun. Kamyoneti olanlar, arabaları olanlar dikkatli olsun. Dışarıdaki çocuklar da dikkatli olsun. Bizim başımıza geldi. Başkasının başına gelmesin” dedi.

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