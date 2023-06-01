10 yaşında katil olan iki çocuğun hayret verici hikâyesi

Robert ve Jon, 10 yaşında olan ve dışarıdan normal gözüken çocuklardı. Robert, yedi çocuklu bir ailenin beşincisiydi. Babası evi terketmişti ve depresyondaki annesinin alkolle sorunları vardı hatta intihara da teşebbüs etmişti.

Jon'un da hayatı çok iyi değildi. Anne babası ayrılmıştı ve annesi, Jon'a karşı oldukça sertti. Anne, aynı zamanda sıklıkla değişen partnerleriyle de biliniyordu.

Fotoğraf: Jon Venables, AP