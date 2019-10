10'uncu akademi KKTC'de açılıyor

Bugüne kadar 102 ülke, 295 farklı şehirde 45 milyon seyirciye ulaşan ve 5 binden fazla canlı performans sergileyerek, sanat yolculuğu boyunca istikrarlı bir duruş gösteren Anadolu Ateşi, Lefkoşa M. Yusuf Galeria'da dans akademisi açacak. Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan dün öğleden sonra Lefkoşa Muhtar Yusuf Galeri'da Anadolu Ateşi Lefkoşa Akademi ve birlikte hizmet verecekleri Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM - Kıbrıs) Salonu'nda bir basın toplantısı düzenledi. Habertürk'ten Emine Yaren Gençer'in haberine göre Erdoğan, hedefleri konusunda şunları söyledi; "Anadolu Ateşi Dans Okulları, İstanbul Mecidiyeköy Trump AVM, Başakşehir Mall Of İstanbul AVM, Ataköy Aplus AVM, Beylikdüzü Torium AVM, Ankara Cepa AVM, Antalya Mall Of Antalya AVM, İzmir Westpark AVM, İzmit 41 Burda AVM ve Gaziantep Akademi'de 3500 öğrenciye eğitim veriyor. Şimdi de Lefkoşa Akademi ile 10'uncu şubeye ulaşarak her geçen gün ailesini büyütmeye devam ediyor. Kıbrıs Lefkoşa Akademi, Kıbrıs'ın ilk şubesi olma özelliğini de taşıyor."

Mustafa Erdoğan, dünya genelinde birçok araştırmalarla dans eğitimi alan çocukların derslerinde daha başarılı olduklarını, hayata daha kolay adapte olabildiklerinin kanıtlandığını anımsatarak çalışmalarla ilgili şu bilgileri aktardı; "Kayıtların devam ettiği ve 12 Ekim 2019'da eğitimlerin başlayacağı Anadolu Ateşi Lefkoşa Akademi'de, çocuklar, gençler ve yetişkinler için farklı branş, program ve müfredatlarda kurs alternatifleri bulunuyor. Kursların içeriğinde, Anadolu Ateşi ve Kıvılcım repertuvarının yanı sıra teknik ve temel eğitimler de yer alıyor. (Klasik bale, Temel cimnastik) Ayrıca her yıl eğitimlerde, Modern Dans, Street Jazz, Hiphop, Dünya dansları vb. koreografiler de yer alıyor."

Kıbrıs'ta açılacak olan 10'uncu okulda da diğer okullardaki gibi çocukların her yıl bulundukları ülkeye özgü bir oyunu izleyici önünde sergileyeceklerini anlatan Mustafa Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kültür ve sanat hayatına katkı koyma amacındayız, şunu iyi biliyoruz ki buradan da dünyaya açılacak birçok çocuk ve genç olacak, çünkü biz burada çocuklara hayatın karşısında dansla, sanatla durabilmenin şifrelerini öğreteceğiz" dedi.