AA

Edirne, İstanbul, İzmir Seferihisar, Bursa, İzmit, Bolu belediye bandoları ile Romanya'nın Rodna, Bulgaristan'ın Dobric, Tirgovişte ve Burgaz, Karadağ'ın Herceg Novi, Moldova'nın Zaim, Arnavutluk'un Elbasan, Macaristan'ın Szekesfehervar ve Dunaszekcso bandoları, Edirne Belediyesi önünde bir araya geldi.

Protokol üyelerinin yer aldığı kortej, bando ekiplerinin çaldığı marşlar eşliğinde Atatürk Anıtı önüne yürüdü.

Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Buradaki programdan sonra kortej, Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan festival alanına geçti.

Edirne Belediye Bandosu, merhum Beyazıt Sansı'nın söz yazarı ve bestekarı olduğu "Tava Ciğer" şarkısını oğlu Seven Sansı ile seslendirdi.

"EDİRNE, KÜLTÜR TURİZMİNİN BAŞKENTİ"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaptığı konuşmada, Edirne'nin kültür turizminin başkenti olduğunu söyledi.

Turizm master planı hazırladıklarını ifade eden Canalp, kültür turizminde iddialı olmak için çok fazla sayıda festivale ve etkinliğe ev sahipliği yapmak gerektiğini, bunlardan en önemlisinin Bando ve Ciğer Festivali olduğunu kaydetti.

Edirne'nin rekorlar kitabına girmiş olan ciğer tavasına ev sahipliği yaptığını aktaran Canalp, "Edirne aynı zamanda dünyanın en büyük tava ciğeri ustalarına da sahiptir. Buradan bütün ustalarımızı ve onların yetiştirmiş olduğu çırakları saygıyla selamlıyorum." dedi.

Canalp, Batman'a vali olarak atanması sebebiyle kentteki son günleri olduğunu belirterek, vatandaşlarla vedalaştı.

"EDİRNE, EN ÇOK TURİST ALAN ÜÇÜNCÜ İL"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da kentin gelenekselleşen birçok festivale ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yurt içi ve yurt dışından gelen bando ekiplerinin salgında paslanan kulakların pasını sileceğini belirten Gürkan, "Pazar günü Edirne'nin maharetli elleri ciğerci ustalarının doğradığı, pişirdiği ve sunduğu dünyada bir tek Edirne'de yapılan Edirne tava ciğerinin tekrar tadına bakacağız. Rekorlar kitabına girmiş, o dünyanın en büyük tavasını bir kez daha ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

Gürkan, İstanbul ve Antalya'dan sonra 5,5 milyon turistle en çok turist alan üçüncü ilin Edirne olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Belediye Başkanı Gürkan bando şeflerine teşekkür belgesi verdi.

Açılış töreninin ardından bando ekipleri konser verdi.