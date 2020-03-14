10 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.