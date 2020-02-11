REYTİNG SONUÇLARI 10 ŞUBAT PAZARTESİ

10 Şubat tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte 10 Şubat Pazartesi reyting sonuçları