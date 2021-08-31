10 soruda Kovid-19 döneminde yüz yüze eğitim

AA

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ise yarından itibaren 3 gün boyunca okullarda yüz yüze yürütülecek uyum eğitimine katılacak.

Bakanlık tarafından, geçen yılın mart ayında Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde eğitim, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak kimi zaman uzaktan, kimi zaman da yüz yüze yürütüldü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 6 Ağustos'ta bakanlık görevini devralmasının ardından, "Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir" açıklamaları ile tam zamanlı yüz yüze eğitim hazırlıkları 1,5 yılın ardından ülke genelinde hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos'taki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi, aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanlarından da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceklerini açıkladı.

- "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" hazırlandı

Ülke genelinde tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak.

Ailelerin de çocukları için servis, yemekhane, kılık kıyafet ve kırtasiye malzemeleri gibi okul hazırlıkları sürüyor.

Yüz yüze eğitim hazırlıkları sırasında velilerin ve eğitim çalışanlarının gündemini okullarda alınacak Kovid-19 tedbirleri oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ile belirlenen önlemler, 24 Ağustos'ta il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Rehberde, servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntılar tek tek sıralandı.

- Uyum eğitimi yarın başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, yüz yüze eğitim öncesinde insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçlarını gidermek için hazırlık yürütüldü.

Öte yandan, bu yıl öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinde de değişikliğe gidildi. Bu yılki seminerler, bugün itibarıyla başlayacak ve 3 Eylül'e kadar sürecek. Öğretmenlere yönelik seminerleri bu sene tamamen Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken tedbirler oluşturacak.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ise yarından itibaren 3 gün boyunca uyum eğitimine katılacak.

Öte yandan, bu yılki eğitim öğretim dönemine, 3 Eylül itibarıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen de katılacak.

- Yüz yüze eğitimin detayları

AA muhabiri, yüz yüze eğitimle ilgili detayları 10 maddede derledi.

1- Türkiye genelinde eğitim alan 18 milyon dolayında öğrencinin tümü için yüz yüze eğitim ne zaman başlatılacak? Yüz yüze eğitim, tam zamanlı mı olacak?

1-3 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda uyum haftası düzenlenecek. Bu öğrenciler, okullara belirli saatlerde gelecekler, okula alışmaya başlayacaklar, öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecekler. Uyum eğitiminde öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

- Tüm kademeler için okul başlama tarihi 6 Eylül

Diğer tüm kademelerde eğitim alan öğrenciler için yüz yüze eğitim, Kovid-19 tedbirleri ile 6 Eylül'de tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi haftada 5 gün ve tam zamanlı olarak başlatılacak. Eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecek. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

Bu süreçte Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecek.

Öte yandan, vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.

2- Okullarda Kovid-19 salgınına karşı hangi önlemler alınacak?

19 Ağustos 2021 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" hazırlandı.

Buna göre yüz yüze eğitim başladığında okullarda alınacak Kovid-19 tedbirleri özetle şöyle olacak:

- Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personeli ile öğrenciler ile aynı ev içerisinde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilecek.

- Öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada 2 kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

- Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

- Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılması sağlanacak.

- Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

3- Öğretmenlerin yanı sıra öğrenci ve velilerin aşı durumları ve PCR sonuçları takip edilecek mi?

Öğrencilere yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Sadece öğretmenler değil servis şoförlerinden, servislerde görevli yardımcı personel, okullardaki idari personel, kantin ve yemekhane çalışanlarına kadar eğitim-öğretim ortamına dahil olan tüm eğitim çalışanları aşı olmak istiyorlarsa aşı olacaklar. Ancak aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanlarının haftada 2 defa PCR testi yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Velilerin PCR test sonuçları da kontrol edilmeyecek. Buna karşılık Bakan Özer, tüm veli, öğretmen ve eğitim çalışanlarına aşı olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testleri, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak.

Bunun yanında Bakan Özer, ulaşım imkanı zor olan köy okulları gibi yerlerde görev yapan ve aşı olmayan okul çalışanlarının ve öğretmenlerin PCR testleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek.

4- Yüz yüze eğitimde okullarda tıbbı maske kullanımında ve sınıfların havalandırılmasında nelere dikkat edilecek?

Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'nde, okullarda tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin okula maske ile geleceği bilgisine ve okul saatleri boyunca tıbbi maske kullanımının nasıl olacağına ilişkin tüm detaylara yer verildi.

Rehberde ayrıca, derslerde doğal havalandırmanın önemine vurgu yapılarak, öğrencilerin ders aralarında mümkün olduğu kadar açık alana çıkmalarının sağlanması, bu sırada sınıfların hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika havalandırılması gerektiğine işaret edildi.

5- Okul ders saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin sağlanmasında ve okulların temizliğinde kriterler neler olacak?

Kovid-19 tedbirlerini içeren rehberde ayrıca, okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmasının önlenmesi, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, teneffüs saatlerinin farklı zamanlarda düzenlenmesi, sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeninin yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Bunun yanında, yüksek sesle yapılan egzersizlerin açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılması, beslenme saatlerinin mümkün oldukça farklı zamanlara yayılması ve Kovid-19 tedbirleri alarak yürütülmesi gerektiğini de işaret edildi.

Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları, ortak alanlara uygun sayıda el antiseptiklerinin konulması da sağlanacak.

6- Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için Bilgilendirme Formu verilecek. Bu bilgi formu bir taahhütname midir?

Söz konusu Bilgilendirme Formu'nda bir taahhüt bulunmuyor. Bu belge, velilerin okullar tarafından Kovid-19 süreçleri ile ilgili bilgilendirildiklerine dair bir metin.

7- Mazereti olan öğrencilerin eğitimlerine ilişkin hangi önlemler alınacak?

Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

Öte yandan, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alanların bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri yönünde il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak.

8- Veli ve ziyaretçilerin okula giriş çıkışlarında hangi önlemler alınacak?

Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Ziyaretçilerin, okul bahçesi dahil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak. Ziyaretçilerin okula alınması gerektiğinde ise HES kodu kontrolü yapılacak.

9- Okulların açılmasıyla birlikte kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak mı?

6 Eylül itibarıyla başlatılacak yüz yüze eğitim ile birlikte Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Kovid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.

Pansiyonlu okullar için 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi.

10- Birinci dönem ve ara tatillerle ilgili takvim belli mi?

Bakanlığın bu yılın temmuz ayında açıkladığı takvime göre, birinci dönem 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.