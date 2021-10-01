10 senatörden Biden’a mektup

ABD’li senatörlerin Başkan Joe Biden’a gönderdiği mektupta demokrasi ve Kürt sorunu hakkında şikayetler dile getirilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı itham eden ifadeler yer aldı. HDP hakkındaki iddianameden kaygı duyulduğu belirtilirken Biden’a “partiyi dağıtma çabasının şiddetle kınanması” çağrısı yapıldı.

Senatörler, Biden’ı “demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya” çağırırken HDP’lilerin gözaltına alınmasının ciddi sonuçlar doğuracağı ileri sürüldü.

Mektuba Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Ron Wyden, Jeff Merkley, Jeanne Shaheen, Cory Booker, Ed Markey ve Sherrod Brown ile Cumhuriyetçi James Lankford, Thom Tillis ile bağımsız senator Ankus King imza attı.